Macron: Europejczycy są gotowi 

Macron powiedział, że tematem spotkania koalicji chętnych w czwartek w Paryżu będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Przywódcy krajów europejskich i Zełenski spotkali się wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Ta praca przygotowawcza została zakończona - powiedział francuski prezydent.

Podkreślił, że kraje europejskie "są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i Ukraińcom w dniu, gdy podpisany będzie pokój". Macron zapewnił, że po raz pierwszy osiągnięto "taki poziom zaangażowania i intensywności".

Zełenski ocenił, że obecnie nie widać "sygnałów ze strony Rosji, że chce ona zakończyć" wojnę. Zapewnił, że "mocno wierzy w koalicję chętnych", i podkreślił, że gromadzi ona obecnie ponad 30 krajów.

Macron i Zełenski spotkali się w przeddzień rozmów przedstawicieli państw należących do tzw. koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni. Macron poinformował, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 35 państw należących do koalicji. Pałac Elizejski zapowiadał, że posiedzenie zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo.

Pałac Elizejski poinformował w środę, że w czwartek uczestnicy spotkania „koalicji chętnych” będą rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

