Zełenski w Londynie. W planie spotkanie z premierem i królem, potem szczyt

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Londynu na rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i europejskimi sojusznikami Kijowa. Rzecznik ukraińskiego przywódcy przekazał, że Zełenski spotka się także z królem Karolem III.

Po rozmowach, które zakończyły się fiaskiem

Zełenski przybył do Wielkiej Brytanii po tym, gdy fiaskiem zakończyły się jego piątkowe rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

"Kolosalna stawka"

Korespondent BBC James Landale przewiduje, że Zełenski podczas niedzielnych rozmów "poprosi przywódców, aby przyłączyli się do Wielkiej Brytanii i Francji, które obiecały udzielić wsparcia militarnego dla sił ukraińskich, jeśli dojdzie do zawieszenia broni". "Przeszkody, które się piętrzą, są wysokie: Trump ufa prezydentowi Putinowi, chce przywrócić stosunki USA z Rosją i nie widzi potrzeby gwarantowania bezpieczeństwa Ukrainy po zawieszeniu broni" - czytamy w jego komentarzu.

"Podstawowym pytaniem leżącym u podstaw wszystkich tych rozważań jest to, czy sojusz transatlantycki da się odbudować, czy też wczorajsza konfrontacja (między Zełenskim a Trumpem - red.) uczyniła go niemożliwym do naprawienia? Odpowiedź nie jest jasna. Ale będzie, jeśli USA zawieszą pomoc wojskową dla Ukrainy" - dodał Landale.