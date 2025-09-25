Zełenski: po zakończeniu wojny nie wystartuję w wyborach

"Pokój zależy od nas wszystkich" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie zamierza kierować państwem w czasie pokoju i nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na swoje stanowisko. Zełenski złożył tę deklarację w wywiadzie dla portalu Axios, którego fragmenty omówiła w czwartek agencja Interfax-Ukraina.

- Moim celem jest zakończyć wojnę, a nie kontynuować ubieganie się o urząd - powiedział, odpowiadając na pytanie, czy uzna swoją misję za wypełnioną po zakończeniu wojny.

Prezydent uznał, że mimo ograniczeń związanych z bezpieczeństwem oraz konstytucją Ukrainy, która nie pozwala na wybory w czasie wojny, są one możliwe do przeprowadzenia.

Zełenski ujawnił, że podczas wtorkowego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem powiedział mu, że w przypadku zawieszenia broni "mogą wykorzystać ten okres" a on sam "może dać sygnał parlamentowi".

Podkreślił także, że rozumie, iż obywatele mogą chcieć "przywódcy z nowym mandatem" do podejmowania decyzji koniecznych dla osiągnięcia długoterminowego pokoju. Zaznaczył przy tym, że kwestie bezpieczeństwa utrudnią organizację wyborów, ale wierzy, że jest to możliwe.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT

20 procent terytorium okupowane przez Rosję

Interfax-Ukraina przypomniała, że konstytucja tego państwa wprost zakazuje przeprowadzania wyborów w czasie stanu wojennego. Nawet gdyby udało się to przezwyciężyć, warunki bezpieczeństwa sprawiają, że logistyka głosowania byłaby wyjątkowo trudna.

Około 20 procent terytorium Ukrainy jest okupowane przez Rosję, a miliony obywateli zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Cały kraj znajduje się w zasięgu rosyjskich ataków, jeśli Moskwa zechce zakłócić proces wyborczy.

- Myślę, że bezpieczeństwo podczas zawieszenia broni może stworzyć możliwość przeprowadzenia wyborów. To może tak być - powiedział Zełenski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD