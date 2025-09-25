Zełenski: kremlowscy urzędnicy powinni sprawdzić, gdzie znajdują się schrony

"Pokój zależy od nas wszystkich" Źródło: Reuters

W rozmowie, którą przeprowadzono w kuluarach 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Zełenski podkreślił, że celem ewentualnych ataków ukraińskiej armii będą rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej oraz fabryki zbrojeniowe. Zapewnił zarazem, że nie będą one wymierzone w cywilów, ponieważ "nie jesteśmy terrorystami".

Ukraiński przywódca mówił, że jego rozmowa w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczyła między innymi sposobu, w jaki Ukraina powinna odpowiedzieć na rosyjskie ataki. - Jeśli zaatakują naszą energetykę, prezydent Trump popiera to, że możemy odpowiedzieć w sferze energetyki (w ten sam sposób - red.) - powiedział. Dodał, że otrzymał od Trumpa zielone światło w tej kwestii, jeśli chodzi o fabryki dronów czy bazy rakietowe.

Prezydent Ukrainy podkreślił też, że kremlowscy urzędnicy "powinni dowiedzieć się, gdzie znajdują się schrony". - Potrzebują tego. Jeśli nie powstrzymają wojny, będą tego potrzebować w każdym przypadku - oświadczył.

Zełenski o wsparciu militarnym ze strony USA

W wywiadzie, który w całości zostanie wyemitowany w piątek, stwierdził też, że jeśli USA dostarczą dodatkową broń dalekiego zasięgu, Ukraina "wykorzysta ją".

Według Zełenskiego Trump zapewnił go, że Stany Zjednoczone "będą pracować" nad dalszym wsparciem militarnym dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy podkreślił, że przekazał przywódcy USA, czego potrzebuje ukraińska armia, zastrzegając zarazem, że nie musi to oznaczać natychmiastowego użycia danego rodzaju broni. - Jeśli będziemy to mieli, myślę, że będzie to dodatkowa presja na Putina - oświadczył Zełenski w rozmowie z portalem Axios.

Zełenski chce bezpośrednich rozmów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat warunków zakończenia wojny.

