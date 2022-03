Zełenski: celem terroru jest złamanie nas, złamanie naszego oporu

Ataki rakietowe na Charków to państwowy terroryzm popełniony przez Rosję - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do społeczności międzynarodowej, by właśnie w ten sposób potraktowała te ataki. - Domagamy się pełnej odpowiedzialności dla terrorystów w sądach międzynarodowych - podkreślił ukraiński przywódca.