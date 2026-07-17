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PILNE

Wołodymyr Zełenski: archiwa dotyczące Wołynia zostaną otwarte

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Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z urzędnikami poświecone relacjom z Polską
Dziennikarz Ukraina 24 Ołeh Biłecki o decyzji Wołodymyra Zełenskiego w sprawie Wołynia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku". Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Decyzje te zapadły na spotkaniu, które było poświęcone relacjom z Polską.

W piątek w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował obszerny wpis w serwisie X, w którym przedstawił rezultaty spotkania z ukraińskimi urzędnikami poświęconego relacjom z Polską. "Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku" - podkreślił.

Prezydent przypomniał o dużej roli Polski w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. "Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, i jesteśmy wdzięczni Polsce" - napisał.

Dialog, archiwa i ekshumacje

W dalszej części wpisu Zełenski wymienił kilka posunięć na rzecz odbudowy relacji z Polską. Są to:

  • działania dyplomatyczne;
  • otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku";
  • decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską - zapewnienie większej zdolności do realizacji tych prac;
  • omówienie możliwych formatów poszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski;
  • zwiększenie finansowania i możliwości Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

"Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę - w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu. Dziękuję uczestnikom spotkania za ich inicjatywę i propozycje" - wskazał w swoim wpisie Zełenski.

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z urzędnikami poświecone relacjom z Polską
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z urzędnikami poświecone relacjom z Polską
Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Spór o UPA i zwrócenie Orderu Orła Białego

W lipcu 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie.

Łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło według badaczy ponad 100 tysięcy Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich z powodu kwestii historycznych, w tym upamiętniania Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy "bohaterów UPA".

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją między innymi premier Donald Tusk, szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Orderu Orła Białego zrzekło się także trzech byłych prezydentów Ukrainy, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili między innymi szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiHistoriaII wojna światowa
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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