Pół świata zebrało się w Seulu. Rozmawiają o "mieczu obosiecznym"

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w zeszłym roku w Amsterdamie. Wówczas Stany Zjednoczone , Chiny i inne kraje wezwały do działań (w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w armii - przyp. red.), nie podejmując jednak zobowiązań prawnych - przypomniał Reuters.

Dron jak Proca Dawida

W poniedziałkowym przemówieniu otwierającym dwudniowy szczyt w Seulu południowokoreański minister obrony Kim Yong-hyun mówił o ukraińskim dronie użytym w czasie obecnej wojny, którego działania można było porównać do Procy Dawida (izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej) - odnotował Reuters.

Szczyt RESponsible AI in the Military Domain w Seulu

JEON HEON-KYUN/PAP/EPA

Szef resortu obrony w Seulu nawiązał do wysiłków Ukrainy zmierzających do uzyskania przewagi technologicznej nad Rosją poprzez produkcję dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję. Wyraził też nadzieję, że pomogą one przezwyciężyć zakłócenia sygnału i umożliwią bezzałogowym statkom powietrznym działanie w większych grupach.