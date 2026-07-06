Zmasowany atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce
Przed północą czasu miejscowego z niedzieli na poniedziałek w stolicy Ukrainy słychać było pierwsze potężne eksplozje. "Wróg atakuje pociskami balistycznymi" - napisał wtedy na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy.
"Na chwilę obecną potwierdzono dziewięć ofiar śmiertelnych i 46 rannych w wyniku rosyjskiego ataku (w tym pięcioro dzieci). Niestety nie są to dane ostateczne. Akcja ratunkowa wciąż trwa" - poinformował rano. W kolejnym wpisie Tkaczenko przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 10.
W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła także z użyciem pocisków manewrujących oraz dronów i który - jak pisze agencja AP - trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwa akcja ratownicza.
"To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie" - zaznaczył Tkaczenko.
Zełenski ostrzegał o spodziewanym ataku
Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk powiadomił, że w wyniku zmasowanego ataku rosyjskiego w rejonie (powiecie) buczańskim zginęła jedna osoba. "Liczba poszkodowanych rośnie. Na chwilę obecną rannych jest 15 mieszkańców regionu, z czego 11 przebywa w szpitalach. Wśród poszkodowanych jest dziewięciomiesięczna dziewczynka" - wyjaśnił. Kałasznyk dodał, że w miejscowości Wysznewe w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
Agencja dpa podała z kolei, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju. W sumie w nocnym ataku - jak wynika z danych opublikowanych przez Siły Powietrzne Ukrainy - Rosja użyła 68 rakiet i 351 dronów. Dodano, że jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub zneutralizowały 37 pocisków i 326 dronów.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Ponowił też apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej - w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot.
Polska podnosi myśliwce
Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w nocy informację o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
Zaznaczono, że działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
"Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni" - podało Dowództwo w komunikacie opublikowanym przed godziną 4 w serwisie X.
Dowództwo podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Siłom Powietrznym Francji, których "samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie", a także Holenderskim Siłom Zbrojnym "za wsparcie systemami obrony powietrznej".