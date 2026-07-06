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Świat

Zmasowany atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce

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Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak powietrzny na Kijów z wykorzystaniem pocisków balistycznych i dronów. Nie żyje co najmniej dziesięć osób. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w Ukrainie Polska prewencyjnie poderwała myśliwce.

Przed północą czasu miejscowego z niedzieli na poniedziałek w stolicy Ukrainy słychać było pierwsze potężne eksplozje. "Wróg atakuje pociskami balistycznymi" - napisał wtedy na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy.

"Na chwilę obecną potwierdzono dziewięć ofiar śmiertelnych i 46 rannych w wyniku rosyjskiego ataku (w tym pięcioro dzieci). Niestety nie są to dane ostateczne. Akcja ratunkowa wciąż trwa" - poinformował rano. W kolejnym wpisie Tkaczenko przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 10.

Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Zmasowany atak na Kijów (06.06.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła także z użyciem pocisków manewrujących oraz dronów i który - jak pisze agencja AP - trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwa akcja ratownicza.

"To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie" - zaznaczył Tkaczenko.

Zełenski ostrzegał o spodziewanym ataku

Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk powiadomił, że w wyniku zmasowanego ataku rosyjskiego w rejonie (powiecie) buczańskim zginęła jedna osoba. "Liczba poszkodowanych rośnie. Na chwilę obecną rannych jest 15 mieszkańców regionu, z czego 11 przebywa w szpitalach. Wśród poszkodowanych jest dziewięciomiesięczna dziewczynka" - wyjaśnił. Kałasznyk dodał, że w miejscowości Wysznewe w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.

Agencja dpa podała z kolei, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju. W sumie w nocnym ataku - jak wynika z danych opublikowanych przez Siły Powietrzne Ukrainy - Rosja użyła 68 rakiet i 351 dronów. Dodano, że jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub zneutralizowały 37 pocisków i 326 dronów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Ponowił też apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej - w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot.

Polska podnosi myśliwce

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w nocy informację o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

Zaznaczono, że działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni" - podało Dowództwo w komunikacie opublikowanym przed godziną 4 w serwisie X.

Dowództwo podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Siłom Powietrznym Francji, których "samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie", a także Holenderskim Siłom Zbrojnym "za wsparcie systemami obrony powietrznej".

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiAtak Rosji na UkrainęRosja
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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