Wielka Brytania potwierdziła dostawę precyzyjnych pocisków do Ukrainy

BBC: premier Sunak poprosił o dokonanie "audytu" wojny w Ukrainie

Cytowane przez BBC źródło porównało to do badania wojny i tego, w jaki sposób wykorzystywane są brytyjskie dostawy broni poprzez "tabelki z Goldman Sachs", nawiązując do tego, że przed wejściem do polityki Sunak pracował w tym banku jako analityk. - Chodzi o to, aby spojrzeć na to, co włożyliśmy, a co otrzymaliśmy - wyjaśniło źródło.