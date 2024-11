Ukraiński "latający lis" uderzył w miasto kałasznikowów. 1200 kilometrów od granicy

Do ataku bezzałowoców doszło z soboty na niedzielę. Szef republiki Udmurcja, Aleksandr Breczałow, przekazał następnego dnia, że w zakładzie przy ulicy Lenina doszło do eksplozji. "Nie ma poważnych uszkodzeń, personel został ewakuowany" - napisał na Telegramie urzędnik, nie precyzując, o jaki zakład chodzi.

1200 kilometrów od granicy

"Jak wynika z udostępnionych nagrań, w ataku brał udział między innymi zmodyfikowany ukraiński dron szturmowy 'Latający lis'. Warto wspomnieć, że w zakładzie są także naprawiane rosyjskie systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu Osa. W miejscu tym, od lipca 2003 do lipca bieżącego roku powstało również około 2500 dronów szturmowych dalekiego zasięgu Harpia" - napisał Defense Express. Dodał, że "w Iżewsku mają wiele interesujących obiektów do ataków". W mieście tym znajduje się m.in. koncern Kałasznikow, gdzie są produkowane słynne karabinki automatyczne AK.

Na liście sankcyjnej

W grudniu ubiegłego roku Kupoł został objęty amerykańskimi sankcjami - przypomniał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Przekazał również, że od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku jest to pierwszy przypadek, kiedy ukraiński dron doleciał do Udmurcji. "Wcześniej władze Iżewska zamieniły trzy centra handlowe na hale, gdzie są produkowane drony. Mieszkańcy miasta protestowali przeciwko powstawaniu obiektów wojskowych wśród wieżowców" - napisał The Moscow Times.