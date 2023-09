Do bitwy ruszają nocą, pieszo przez pole minowe. Ukraińscy żołnierze o walkach w miejscu przerwania rosyjskich linii

Do walki ruszają w nocy. Najpierw samochodami, potem kilka kilometrów pieszo: przez pola minowe, okopy i umocnienia. - Ostatnia moja walka, kilka dni temu, odbywała się na dystansie 3-5 metrów od przeciwnika. Uspokoili się dopiero wtedy, jak rzuciłem trzy granaty - mówi żołnierz o pseudonimie Jeher. Żołnierze z 47. Oddzielnej Zmechanizowanej Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy opowiedzieli dziennikarzom o sytuacji na froncie w okolicy wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim.

Polska Agencja Prasowa spotkała się z ukraińskimi żołnierzami w bazie polowej w odległości około 30 kilometrów od linii frontu. Żołnierze mieszkają w namiotach na skraju lasu. Pod drzewami ukryli samochody i amerykański bojowy wóz piechoty M2 Bradley. Działają przeważnie w nocy. To właśnie stąd wyruszają na zadania bojowe. Pieszo przedzierają się przez pola minowe, okopy i umocnienia.

10 kilometrów pieszo

- Ruscy idą i idą, a my napieramy na nich, chociaż jest ciężko. Ostatnia moja walka, kilka dni temu, odbywała się w odległości 3-5 metrów (od przeciwnika - red.). Uspokoili się dopiero wtedy, jak rzuciłem trzy granaty. Straciliśmy tam jednego z mojej grupy, ale też dwóch Rosjan przyciągnęliśmy. Poddali się, bo nie mieli innego wyjścia - mówił Jeher.

Na nagraniu widać dwóch rosyjskich jeńców. "Patrzcie, jacy fajni ruscy! Pomachajcie rączką do kamery" - zachęca głos zza kadru. - Kiedy wzięliśmy ich do niewoli, byli przerażeni. Tutaj już się uśmiechają, bo przeszli z nami te dziesięć kilometrów i trochę nas poznali. Są zmęczeni. No i wypalili całą paczkę papierosów - opowiadał Jeher.