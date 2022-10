Ukraińska armia: każdy rosyjski czołg zostanie naprawiony i skierowany do walki z najeźdźcą

"Dzięki temu Rosjanie mają mniej żelastwa, którym mogą nas atakować"

- Ściągamy to wszystko z lasów i pól, i umieszczamy w tym miejscu. Znajdujemy po kilka, czasem kilkanaście sztuk dziennie. Wszystkie idą do remontu – wyjaśnia jeden z żołnierzy.

Żołnierze najbardziej nie lubią, gdy w pojazdach znajdują ciała swoich przeciwników. - Często trafiają się nam czołgi z martwą załogą w środku. Są to przeważnie czarne, spalone szczątki ludzkie. W takich sytuacjach wzywamy Czerwony Krzyż. Oni wydostają je na zewnątrz, a my wkraczamy później – ujawniają wojskowi.

Stacjonują w wozie sztabowym, za którym warczy agregat prądotwórczy, używany do ładowania systemu łączności satelitarnej Starlink . Obok leżą okrągłe, zielone miny przeciwczołgowe z poodkręcanymi ebonitowymi zapalnikami. - One są już niegroźne – uspokajają.

Chwilę wcześniej poboczem drogi, przy której znajduje się ich stanowisko, chodzili saperzy z psami do poszukiwania niewybuchów. Mimo to żołnierze proszą, by dla własnego bezpieczeństwa nie schodzić z asfaltu. W trawie mogą leżeć groźne miny motylkowe, których ofiarą często padają cywile.

Znaleźli prawdziwą perełkę. "Będzie niszczył Rosjan"

Rosyjskie czołgi i transportery Ukraińcy ściągają z pól ogromną ciężarówką marki Kraz. Jeśli jest w nich paliwo, to zlewają je do ogromnego baku. Wymontowują także cenne na froncie akumulatory. Na skrzyżowaniu, przy którym stacjonują, pracuje również spawacz. Usuwa urwane elementy pojazdów, by przygotować je do dalszego transportu do warsztatów remontowych.