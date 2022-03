"Huk, dym i płomienie. Jechaliśmy coraz szybciej i szybciej, by uciec". Dzieciom nie powiedziały, co się stało

"Chciałabym wrócić na Ukrainę"

Na granicy okazało się, że kobiety z dziećmi mogą wyjechać bez problemu, a mężczyźni muszą zostać. Dziewczyny z dziećmi wzięły więc jeden samochód i ruszyły do Polski, a ich mężowie zostali z drugim autem. Nie wiadomo, czy uda im się połączyć. W Katowicach znalazły nocleg w akademiku, potem przyszły na dworzec kupić i zarejestrować karty telefoniczne, żeby mieć dostęp do internetu. Potem pójdą do punktu informacyjno-doradczego.

- Z tego, co widzimy w internecie i co słyszymy od rodziny, to nie ma dobrych wiadomości – przyznaje z bólem Kristina. - Chciałabym wrócić na Ukrainę, ale wątpię, żeby to się udało szybko. Nawet jeśli wojna się skończy, to nie będzie tam bezpiecznie, nie będą działać szkoły – dodaje. W Polsce mają krewnych – w Szczecinie mieszka siostra Kristiny, a w Bydgoszczy brat Iriny. - Pojedziemy do nich. Co dalej – nie wiadomo – mówią kobiety.