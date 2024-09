Sankcje na firmy, statki i ludzi po przekazaniu irańskich rakiet balistycznych do Rosji

Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje przeciwko kilkunastu firmom i osobom w Rosji oraz Iranie, które miały być zaangażowane w sprzedaż rakiet balistycznych krótkiego zasięgu do użycia na wojnie w Ukrainie. Wśród podmiotów jest irańska linia lotnicza Iran Air, która miała być wykorzystywana przez Teheran do przemytu wrażliwych materiałów z Europy.

Jak wynika z oświadczeń resortów dyplomacji i finansów, łącznie na listę sankcji trafiło osiem firm, dziesięć osób i pięć statków uczestniczących w transferze irańskiej broni do Rosji. Największa z nich to narodowy przewoźnik Iranu, linia lotnicza Iran Air, która miała być używana do sprowadzania z Europy elektroniki i innych części używanych do produkcji uzbrojenia w Iranie, a także do przewozu elektroniki do Rosji.