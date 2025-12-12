Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Rzeczywistość mówi sama za siebie". Wołodymyr Zełenski odwiedził front

Wołodymyr Zełenski
Zełenski odwiedził front na linii kurpiańskiej na wschodzie Ukrainy
Źródło: Reuters
Wołodymyr Zełenski w piątek odwiedził linię frontu walk z Rosjanami na wschodzie Ukrainy. Zdementował rosyjskie doniesienia o zajęciu miasta Kupiańsk, a także pogratulował i podziękował ukraińskim żołnierzom.
Kluczowe fakty:
  • Rosyjska armia donosiła o zajęciu miasta Kupiańsk w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. W czwartek ukraińska armia temu zaprzeczała, a doniesienia w piątek zdementował prezydent Ukrainy, odwiedzając front.
  • Zełenski podczas swojej wizyty tłumaczył, że "silne pozycje wewnątrz kraju" dają Ukrainie "silne pozycje w rozmowach dotyczących zakończenia wojny".
  • W sobotę w Europie odbędzie się kolejne spotkanie mające przybliżyć pokój w Ukrainie. Nie jest jasne, czy USA wyślą na nie swojego przedstawiciela.

- Dzisiaj jestem na kierunku kupiańskim. Wielu Rosjan mówiło o Kupiańsku (rzekomym opanowaniu tej miejscowości - red. ) - i widzimy, rzeczywistość mówi sama za siebie. Byłem tam, pogratulowałem chłopakom. Dziękuję każdej jednostce, wszystkim, którzy tu walczą, wszystkim, którzy niszczą okupanta - mówił Zełenski w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu.

Według prezydenta Ukrainy "dziś niezwykle ważne jest osiąganie wyników na froncie, aby Ukraina mogła osiągać wyniki w dyplomacji". - Tak właśnie to działa: wszystkie nasze silne pozycje wewnątrz kraju to silne pozycje w rozmowach dotyczących zakończenia wojny - dodał.

- Dziękuję każdemu żołnierzowi! Jestem z was dumny! Dziękuję wszystkim naszym siłom lądowym - dziś jest wyłącznie wasz dzień. Dziękuję wam, chłopaki. Chwała Ukrainie! - mówił.

Walki na wschodzie Ukrainy

W czwartek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapewnił w komunikacie na Facebooku, że miasto Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju, nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich. "Kupiańsk znajduje się pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. W mieście i jego okolicach trwają działania kontrdywersyjne oraz poszukiwanie i niszczenie grup dywersyjno-zwiadowczych przeciwnika, które przeniknęły do miasta" - powiadomił wówczas ukraiński sztab generalny.

O tym, że siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem i jakoby zajęły 80 proc. Wołczańska, donosił wcześniej szef sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji Walerij Gierasimow.

Sytuacja w Donbasie
Sytuacja w Donbasie
Źródło: Michał Czernek/PAP

Pomimo początkowych sukcesów Rosjan w Kupiańsku i pojawienia się w sieciach społecznościowych nagrań i fotografii, przedstawiających żołnierzy z rosyjskimi flagami w centrum tego miasta, jak dotąd nie ma informacji, które wskazywałyby na zajęcie Kupiańska czy większe postępy sił rosyjskich. Celem działań ukraińskiej armii na tym odcinku jest wyparcie przeciwnika za rzekę Oskił i ustanowienie tam własnych pozycji obronnych.

Negocjacje pokojowe

W sobotę, 13 grudnia, nowa wersja planu pokojowego, zaproponowanego przez władze w Kijowie, która zawiera 20 punktów, ma być omawiana przez stronę ukraińską z udziałem przywódców Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ukraina w Unii Europejskiej? Nowe doniesienia o planie pokojowym

Ukraina w Unii Europejskiej? Nowe doniesienia o planie pokojowym

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w czwartek, że "nie wie, czy Amerykanie wezmą udział" w tym spotkaniu. - Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse (zakończyć wojnę - red.) - stwierdził.

W tym samym dniu rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że prezydent "jest świadomy" 20-punktowego planu, jaki przekazała Ukraina. Oznajmiła przy tym, że Trump "jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą". Dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne.

OGLĄDAJ: Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"
pc

Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/ZelenskyyUa

Udostępnij:
Czytaj także:
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
METEO
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
BIZNES
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki. Zostało mniej niż 100 rodzin
Polska
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę-radną
WARSZAWA
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
Jeanmonnot wygrała w Hochfilzen. Polki do poprawy
EUROSPORT
imageTitle
Skandynawowie zdominowali rywalizację sztafet w Davos
EUROSPORT
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Wśród nich Polak
Świat
Wypelenie zawodowe
Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie poradzić ze stresem w święta? Weekend w TVN24+
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "miał nadzieję", że Morawiecki się pojawi. Były premier jest na Podkarpaciu
Polska
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński radzi przeczytać pewną książkę
Polska
Szymon Hołownia
Hołownia "ma plan na starość". "Komisarzem nie zostanę"
Polska
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
WARSZAWA
Hulajnogi
Dwa razy więcej wypadków, ofiar też
Bartosz Żurawicz
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
BIZNES
"Kondom Trumpa"
Prezerwatywy z podobizną Trumpa. Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina
Świat
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
METEO
29 min
pap_20251107_1P3 (1)
Premiera"Tusk był wściekły. Czarzasty i Kosiniak musieli go wręcz trzymać, żeby czegoś nie powiedział"
Czarno na białym
Atak pseudokibiców na trasie S8
Nagranie ataku kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
WARSZAWA
imageTitle
Czerwona kartka w Klingenthalu. To pierwsza w historii skoków
EUROSPORT
imageTitle
Maruyama najlepsza w Klingenthalu. Dobry występ Twardosz
EUROSPORT
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
BIZNES
Magda Umer
"Mądrość, elegancja, talent i empatia"
Kultura i styl
Kibice Legii na wyjazdowym meczu z Noah w Lidze Konferencji
Awantura w Erywaniu. Aresztowano kibiców Legii
EUROSPORT
Węgry. Maltretowanie w ośrodku dla nieletnich
Skandal na Węgrzech. Rząd zmuszony do reakcji
Świat
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
BIZNES
80-latek jechał pod prąd na rondzie Rataje
80-latek wjechał pod prąd na rondo. Nagranie
Poznań
"Jasmine", reż. Cem Özüduru (2025)
Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max
Kultura i styl
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
WARSZAWA
Pijana matka miała pod opieką małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica