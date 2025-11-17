Rosyjski atak na turecki tankowiec

Port morski w Izmaile Źródło: Shutterstock

Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy z niedzieli na poniedziałek zmasowany atak na cele w Ukrainie i uderzyły między innymi w turecki tankowiec Orinda, który stał zacumowany w ukraińskim porcie Izmaił w regionie odeskim - podały tureckie media.

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025 Rozwiń

Turecki Dyrektoriat Generalny ds. Morskich potwierdził, że wszystkich 16 członków załogi, będących obywatelami Turcji, zostało ewakuowanych i przeniesionych w bezpieczne miejsce. Nie odnotowano żadnych obrażeń.

Ewakuacja rumuńskiej wioski

Na miejsce zdarzenia przybyły ukraińskie ekipy strażackie, a urzędnicy poinformowali, że pełna ocena szkód zostanie przeprowadzona po całkowitym opanowaniu pożaru. Władze tureckie poinformowały, że uważnie monitorują sytuację i pozostają w kontakcie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami.

Po ataku profilaktycznie ewakuowano rumuńską wioskę Plauru, która znajduje się na drugim brzegu Dunaju naprzeciwko Izmaiłu. Według rumuńskiego portalu Digi24 ewakuowano od 100 do 150 osób.

