Kijów znów pod ostrzałem, ataki w innych miastach. "Okupanci robią to, co potrafią najlepiej - zabijają cywilów"

Zelenskiy / Official

Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи? Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме. —— Ukraine is under fire by the occupiers. They continue to do what they do best - terrorize and kill civilians. In Mykolaiv, the enemy destroyed a residential building with C-300 missiles. A person died. There was also a strike at the flower market, the chestnut park. I wonder what the Russian terrorists were fighting against at these absolutely peaceful facilities? The terrorist state will not change anything for itself with such actions. It will only confirm its destructive and murderous essence, for which it will certainly be held to account.