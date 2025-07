Rosyjskie ataki na więzienie i szpital. Są zabici i ranni

Skutki rosyjskiego ataku w Zaporożu Źródło: Facebook/Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

"W nocy wróg ośmiokrotnie ostrzelał rejon (powiat) zaporoski, według wstępnych ustaleń - bombami lotniczymi FAB" - powiadomił we wtorek rano szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. "Zginęło 16 osób, 35 zostało rannych” - poinformował.

Jak napisał, trafiono m.in. w zakład karny. "Zniszczone zostały budynki zakładu. Uszkodzone są także pobliskie domy prywatne" - przekazał gubernator. Nie sprecyzował, ilu osadzonych lub członków personelu więziennego mogło być wśród ofiar. Zapewnił, że wszystkim poszkodowanym udzielona została pomoc medyczna.

Trwa ustalanie pełnej skali zniszczeń - pisze "Kyiv Indepenent".

Rzecznik praw obywatelskich Dmytro Łubinec potępił atak uznając go za "rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i kolejny dowód zbrodni wojennych Rosji". "Więźniowie nie tracą prawa do życia ani do ochrony" - napisał na Telegramie.

W nocy rosyjska armia przeprowadziła także ataki na miasta Kamieńskie i Synelnykowe w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie zginęły cztery osoby, a kilka zostało rannych. W Kamieńskich ludzie zginęli m.in. w szpitalu.

"Liczba ofiar śmiertelnych sprawia, że był to jeden z najtragiczniejszych ataków na Ukrainę w ostatnich miesiącach" - komentuje brytyjski "Guardian".