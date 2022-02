Atak Rosji na Ukrainę. Szósty dzień inwazji. Relacja na żywo

Trwa wojna na Ukrainie. Od początku rosyjskiej inwazji Rosja wystrzeliła w ukraińskie miasta i wioski 113 pocisków Iskander i Kalibr - poinformował w poniedziałek naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny. Rzecznik Pentagonu John Kirby na konferencji prasowej powiedział, że według danych USA Rosja chce zająć Kijów. Po godzinie 18 na przedmieściach stolicy Ukrainy doszło do potężnego wybuchu. Miał go spowodować Iskander. Zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies pokazują 27-kilometrowy konwój rosyjskich pojazdów wojskowych, który zmierza do Kijowa. Prezydent Ukrainy podkreślił, że poniedziałkowy atak na Charków był naruszeniem wszystkich konwencji i dodał, że za te przestępstwa grozić będzie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. - Nikt na świecie wam nie wybaczy morderstwa niewinnych Ukraińców - zaznaczył Zełenski. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.