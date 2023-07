Eksperci ISW: siły ukraińskie osiągnęły taktyczne zdobycze

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 511 dni. Siły ukraińskie 18 lipca przeprowadziły kontrofensywę na co najmniej trzech odcinkach linii frontu i osiągnęły taktyczne zdobycze wzdłuż granicy obwodu charkowsko-ługańskiego – poinformował Instytut Studiów nad Wojną. Amerykański think tank przekazał, że ograniczenia w ruchu po ataku na most w Cieśninie Kerczeńskiej prawdopodobnie spowodują natychmiastowe konsekwencje dla rosyjskiej logistyki wojskowej na południowej Ukrainie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.