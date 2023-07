Doradca Bidena: to, czy ostatecznie damy Ukrainie ATACMS będzie decyzją prezydenta

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział podczas wystąpienia online na konferencji Aspen Security Forum, że rosyjski most na okupowany Krym jest "wrogim obiektem" zbudowanym nielegalnie, niezgodnie z prawem międzynarodowym, a także jest "celem, który należy zneutralizować".

- Dla nas jest to wrogi obiekt, zbudowany nielegalnie, niezgodnie z prawem międzynarodowym i należytymi normami. Z tego powodu jest on naszym celem, a każdy cel, który przynosi ze sobą wojnę, a nie pokój, powinien być zneutralizowany - oświadczył Zełenski. Przypomniał, że Rosja "wykorzystuje most do dostaw amunicji i militaryzacji Krymu".