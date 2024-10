Rosyjski ambasador wezwany. Chodzi o żołnierzy Kim Dzong Una

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej wezwało w poniedziałek rosyjskiego ambasadora w Seulu, Georgija Zinowjewa. To wyraz protestu przeciwko wysyłaniu do Rosji północnokoreańskich żołnierzy.

Zinowjew był w koreańskim MSZ w poniedziałek około godziny 14 (7 rano w Polsce). Jak powiadomiła agencja Yonhap, minister przedstawił stanowisko rządu i wyraził ubolewanie z powodu wysłania przez Koreę Północną żołnierzy do Rosji .

Rzecznik KE: jeśli te doniesienia się potwierdzą, to będzie kolejny poziom eskalacji konfliktu

Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano powiedział w poniedziałek, że Moskwa zawiązując sojusz z Pjongjangiem, weszła we współpracę z izolowanym reżimem objętym sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jak dodał, KE od początku zaniepokojona była rosnącą współpracą wojskową między oboma państwami, w tym doniesieniami o transferze broni oraz niedawnymi - o wysyłaniu przez Koreę Północną żołnierzy do Rosji. - Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to będzie to kolejny poziom eskalacji konfliktu i oznaka kolejnego zacieśnienia się współpracy pomiędzy Rosją a Koreą Północną - powiedział Stano na briefingu.