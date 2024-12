1012 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że zniszczył trzy rosyjskie stacje radarowe na okupowanym Krymie. Agencja Associated Press informowała z kolei, że "dezercja pozbawia ukraińską armię rozpaczliwie potrzebnej siły roboczej i paraliżuje jej plany bojowe w kluczowym momencie wojny z Rosją".

> Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) informował w sobotę, że poprzedniego dnia zniszczył trzy rosyjskie stacje radarowe na okupowanym Krymie. Dwie z nich to urządzenia typu Podlet o wartości 5 mln dolarów każda. Ponadto zniszczona została stacja Kasta, której koszt szacuje się na 30 mln dolarów.

> Dezercja pozbawia ukraińską armię rozpaczliwie potrzebnej siły roboczej i paraliżuje jej plany bojowe w kluczowym momencie wojny z Rosją - napisała agencja Associated Press. Dodała, że to może postawić Kijów w bardzo niekorzystnej sytuacji w kontekście ewentualnych przyszłych rozmów o zawieszeniu broni. - Problem stał się krytyczny - przyznał jeden z cytowanych przez agencję analityków.

> - Nikt nie zaproponował nam członkostwa w NATO dla jednej lub drugiej części Ukrainy . Faktem jest, że to rozwiązanie, które zakończy gorący etap wojny , ponieważ możemy po prostu przyznać członkostwo w NATO tej części Ukrainy, która jest pod naszą kontrolą - ocenił w rozmowie ze Sky News ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski . Zaznaczył, że "ta propozycja nigdy nie była rozważana przez Ukrainę, ponieważ nikt nigdy nie zaproponował nam tego oficjalnie".

- To jest bardzo ważny punkt, to jest jak gdyby zmiana narracji politycznej na zewnątrz przedstawianej przez prezydenta Zełenskiego. To jest uwzględnienie realiów, już nie tylko realiów na froncie, tym zbrojnym, ale także realiów politycznych, ewentualnych opcji negocjacyjnych, które się zbliżają - stwierdził generał Koziej.