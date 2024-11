Armia rosyjska ma odbić część obwodu kurskiego, zajętego przez siły ukraińskie, przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tego chce prezydent Władimir Putin - ujawnił dziennik "The Telegraph", powołując się na własne źródła. Przed planowaną kontrofensywą Rosja zgromadziła w przygranicznym regionie ponad 50 tysięcy żołnierzy. Rzecznik ukraińskiej grupy operacyjno-taktycznej Siwiersk Wadym Mysnyk powiedział, że Ukraińcy muszą odpierać szturmy wroga "co 10-15 minut".

Prezydent Władimir Putin ma nadzieję, że odbije tereny zajęte przez siły ukraińskie w obwodzie kurskim przed planowaną na 20 stycznia inauguracją Donalda Trumpa . Tak uważają państwa NATO - napisał w poniedziałek brytyjski dziennik "The Telegraph".

Wcześniej dziennik "The New York Times" informował, że do planowanej kontrofensywy Rosja zgromadziła w obwodzie kurskim ponad 50 tysięcy żołnierzy. Wśród nich są również oddziały północnokoreańskie.