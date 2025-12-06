Obwód kijowski pod ostrzałem, są ranni

Kijow Źródło: Google Maps

"Wróg masowo atakuje obwód kijowski dronami i rakietami. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby" - przekazała na Telegramie wojskowa administracja obwodu kijowskiego.

Do szpitali przewieziono dwie kobiety i mężczyznę z obrażeniami po uderzeniu odłamkami pocisków.

Rosja atakuje Kijów. Apel do mieszkańców

"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - zaapelował w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik.

Ukraińskie linie kolejowe poinformowały o zmianie tras kilkunastu pociągów.

Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.