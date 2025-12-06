Obwód kijowski pod ostrzałem, są ranni

"Wróg masowo atakuje obwód kijowski dronami i rakietami. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby" - przekazała na Telegramie wojskowa administracja obwodu kijowskiego.
Do szpitali przewieziono dwie kobiety i mężczyznę z obrażeniami po uderzeniu odłamkami pocisków.
Rosja atakuje Kijów. Apel do mieszkańców
"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - zaapelował w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik.
Ukraińskie linie kolejowe poinformowały o zmianie tras kilkunastu pociągów.
Polska poderwała myśliwce
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Autorka/Autor: momo/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: badahos/Shutterstock