Niemiecka ciężka artyleria dotarła na front. Na taką broń Ukraina liczy najbardziej

Na froncie wojny z Rosją pojawiły się już niemieckie Panzerhaubitze 2000 wraz z przeszkolonymi z ich obsługi ukraińskimi załogami - poinformował we wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. To kolejny typ artylerii kalibru 155mm, który trafił w ostatnim czasie na Ukrainę. Wśród nich są też polskie AHS Krab, które według doradcy ukraińskiego MSW zdążyły "bardzo zmienić sytuację w Siewierodoniecku".

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) to jedna z najpotężniejszych broni artyleryjskich, jaką dysponuje Bundeswehra. To bardzo celne armatohaubice mogące razić cele oddalone nawet o 40 km.

Panzerhaubitze 2000

Kraby "zmieniły sytuację"

- To właśnie haubic nam w tej chwili brakuje, nie mamy póki co dział artyleryjskich zdolnych do strzelania na dalekie odległości. Mamy informacje o pozycjach wroga, o skupiskach sprzętu wojskowego, lecz brakuje nam właśnie haubic. A one mogą być podstawą naszego sukcesu przy kontrofensywie – dodał.