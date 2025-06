Kolejne ataki na Charków, Ukraińcy odpowiadają na terenie Rosji

Zełenski: Rosja przyniosła na ukraińską ziemię ruiny i śmierć Źródło: Reuters

> W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne Azot w obwodzie tulskim na terytorium Rosji. Doszło do pożaru, ale - jak przekazał gubernator tego obwodu Dmitrij Miljajew - został on ugaszony.

Rosyjski zmasowany atak na Charków Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

> W nocy Ukraińcy zaatakowali też dronami Moskwę, ale mer miasta Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjskie siły obrony powietrznej je zniszczyły.

Ratownicy pracują na miejscu rosyjskich ataków w Charkowie. Zdjęcie z 7 czerwca Źródło: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT

> Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę Rosja zaatakowała Charków na północnym wschodzie Ukrainy między innymi przy użyciu dronów typu Shahed. To kolejny już atak w ostatnich dniach na to miasto. Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że to była największy atak na miasto od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według władz zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych.

> Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do zmasowanego ataku Rosjan na Charków, stwierdził, że "Rosja czuje się bezkarna" i zaapelował o sankcje. Lokalne władze tego ukraińskiego miasta wskazały, że już drugą dobę jest ono atakowane na niespotykaną dotąd skalę.

Atak Rosjan na Charków. Zdjęcie z 7 czerwca Źródło: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

> Sytuacja w Ukrainie ma być jednym z tematów rozmów rozpoczynającego się za tydzień spotkania liderów najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw wchodzących w skład grupy G7 - podała kancelaria premiera Kanady. Dyskusje będą też dotyczyć bezpieczeństwa, energetyki oraz zmobilizowania prywatnych inwestorów do udziału w budowie infrastruktury.

> Andrij Jermak, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta, przekazał, że trwają przygotowania do spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, które ma się odbyć właśnie podczas szczytu G7 w Kanadzie.

> Wymiana ciał żołnierzy między Ukrainą a Rosją została zaplanowana na przyszły tydzień, a oskarżenia strony rosyjskiej, że strona ukraińska nie przybyła na wymianę, są nieprawdziwe – oświadczyli przedstawiciele wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) i Koordynacyjnego Sztabu ds. Jeńców w Kijowie.

> Ukraiński atak dronów przed tygodniem prawdopodobnie uszkodził ok. 10 proc. rosyjskiej floty bombowców strategicznych i uderzył w niektóre samoloty, gdy były one przygotowywane do ataków na Ukrainę, przekazał w sobotę w mediach społecznościowych niemiecki generał dywizji Christian Freuding

