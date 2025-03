Dron uderzył w blok mieszkalny. Są ranni

1103 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Rosyjski dron uderzył w niedzielę wieczorem w wielopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy. Rannych zostało osiem osób - poinformowały lokalne władze. Oto co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.