> Ukraińskie drony trafiły w niedzielę w dużą bazę paliwową w obwodzie orłowskim Rosji . Wybuchł pożar – przekazały rosyjskie władze obwodowe. Gubernator obwodu Andriej Kłyczkow napisał na Telegramie, że do pożaru doszło w bazie paliwowej w wiosce Stalnoj Koń, ale został on już ugaszony. Według tego źródła siły rosyjskie zestrzeliły 20 dronów, które miały zaatakować "obiekty infrastruktury paliwowo-energetycznej"..

> Rosyjskie siły okupacyjne realizują program budowy sieci telewizyjno-radiowej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy w celu dalszego rozpowszechniania narracji propagandowych skierowanej do miejscowej ludności - poinformowało Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzone przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. "Rosjanie dążą do zapewnienia dostępności sygnału telewizyjnego i radiowego we wszystkich zdobytych miejscowościach, aby wyprać mózgi jak największej liczby cywilów. Zablokowano tam też dostęp do niezależnych od Rosji źródeł informacji" - napisano w raporcie cytowanym w niedzielę przez agencję Ukrinform.