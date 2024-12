1037 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Po rosyjskim ataku rakietowym w pierwszy dzień świąt w Charkowie kilkaset tysięcy ludzi zostało bez ogrzewania i prądu. Co najmniej osiem osób zostało rannych w wyniku ataku rosyjskiego drona kamikadze na miasto Nikopol. Ukraiński dron zaatakował na zaanektowanym Krymie statek Fedor Uriupin. Władimir Putin powiedział, że Rosja "nie ma nic przeciwko" temu, by Słowacja była gospodarzem rozmów pokojowych. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w czwartek, że jest otwarty na to, by to Słowacja była gospodarzem rozmów pokojowych z Ukrainą po inauguracji prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa - podał ukraiński portal Kyiv Independent. Putin stwierdził, że słowaccy urzędnicy "z przyjemnością udostępnią swój kraj jako platformę do negocjacji". "Nie będziemy się sprzeciwiać, jeśli do tego dojdzie. Czemu nie?" - powiedział rosyjski przywódca. Dodał, że Słowacja zajmuje "neutralne stanowisko".

> Po rosyjskim ataku rakietowym w pierwszy dzień świąt w Charkowie kilkaset tysięcy ludzi zostało bez ogrzewania i prądu. Rosyjskie ataki potępił prezydent Joe Biden, który wydał polecenie, by Pentagon zwiększył dostawy broni dla Ukrainy. Keith Kellogg, specjalny wysłannik do spraw Ukrainy Donalda Trumpa, również potępił działania Rosji.

> Co najmniej osiem osób zostało rannych w wyniku ataku rosyjskiego drona kamikadze na miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim - poinformowała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. "Siedmiu z nich trafiło do szpitala. Jedna kobieta jest w stanie krytycznym. Trzy kolejne osoby są w ciężkim stanie" - napisał na Telegramie Łysak.

Nikopol, atak drona DSNS Ukrainy/Facebook

> Ukraińskie siły powietrzne zaatakowały niedawno przedsiębiorstwo produkujące paliwo do rakiet balistycznych w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji - poinformowały w czwartek Siły Zbrojne Ukrainy. Drony zaatakowały też lotnisko wojskowe Bałtimor w rosyjskim mieście Woroneż, gdzie stacjonują samoloty należące do 47. pułku lotniczego, w tym bombowce Su-34 - przekazał niezależny kanał rosyjski Astra. "Nad obiektem zestrzelono kilka bezzałogowców. Jeden z dronów spadł na pobliskie zabudowania. Poszkodowanych nie ma. Na terenie lotniska nie doszło do uszkodzeń" - poinformował kanał. Kijów jak dotąd nie odniósł się do tych doniesień.

Lotnisko Bałtimor w obwodzie woroneskim Mapy Google

> Ukraiński dron zaatakował na zaanektowanym Krymie statek Fedor Uriupin - przekazał niezależny, rosyjskojęzyczny kanał na Telegramie "Krymski Wiatr". Jednostka ta, zanim Rosja okupowała półwysep w 2014 roku, należała do ukraińskiej firmy. "Dron uderzył w burtę statku. Uderzenie nastąpiło powyżej linii wodnej, statek nie zatonął, ale szkody zostały wyrządzone" - przekazał kanał.

Autorka/Autor:momo/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP