Włoski pomysł dla Ukrainy. Meloni o "trwałym" rozwiązaniu

1107 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Agresor zaatakował wieczorem Odessę na południu kraju. Uszkodzone zostały domy cywilów oraz infrastruktura energetyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek uda się do Arabii Saudyjskiej. Donald Trump ponownie odniósł się do ewentualnego porozumienia w sprawie wojny, twierdząc, że Rosjanie chcą "zawrzeć umowę", ponieważ ze znanego tylko jemu powodu, "nie mają wyboru". Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Siły rosyjskie przeprowadziły w czwartek późnym wieczorem zmasowany atak z użyciem dronów na Odessę na południu Ukrainy. "Na obrzeżach Odessy płoną trzy prywatne domy, a infrastruktura energetyczna została uszkodzona" - napisał szef władz obwodowych Ołeh Kiper na Telegramie. Dodał, że informacje o ofiarach o weryfikowane.

Atak Rosji na Odessę w Ukrainie Reuters/State Emergency Service of Ukraine

> W czwartek prezydent USA Donald Trump pytany był przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czego spodziewa się po prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim. Odpowiedział, że jego zdaniem Ukraina chce zawrzeć porozumienie pokojowe, bo "nie sądzi, by miała inny wybór". - Myślę też, że Rosja chce zawrzeć umowę, ponieważ w pewien inny sposób, w inny sposób - który tylko ja znam, o którym tylko ja wiem - nie mają wyboru - dodał.

Donald Trump w Gabinecie Owalnym PAP/EPA

> Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała w czwartek po zakończeniu szczytu przywódców Unii Europejskiej, że trwałym rozwiązaniem pokojowym byłoby jej zdaniem rozszerzenie artykułu 5. NATO na Ukrainę.

Giorgia Meloni PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Odniosła się też dyskutowanej kwestii ewentualnego wysłania sił pokojowych po zawarciu porozumienia w sprawie Ukrainy. - Mam bardzo duże wątpliwości, jeśli chodzi o wojska europejskie. Nie uważam tego za skuteczne - powiedziała.

- Wykluczam możliwość wysłania włoskich żołnierzy. Lepiej myśleć o bardziej trwałych rozwiązaniach. Rozszerzenie artykułu 5. NATO byłoby trwałym rozwiązaniem - oceniła.

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego głosi, że każdy atak na któregoś z członków NATO powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same.

Relacja Macieja Worocha po przyjęciu konkluzji Rady Europejskiej na nadzwyczajnym szycie w Brukseli TVN24

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił na Telegramie, że w poniedziałek na 10 marca ma zaplanowaną wizytę w Arabii Saudyjskiej. "Następnie mój zespół pozostanie w Arabii Saudyjskiej, dla współpracy z amerykańskimi partnerami (przy negocjacjach pokojowych - przyp. red.). Ukraina jest bardzo zainteresowana pokojem" – napisał. "Jak powiedzieliśmy prezydentowi (USA, Donaldowi) Trumpowi, Ukraina pracuje i będzie pracować wyłącznie konstruktywnie na rzecz szybkiego i trwałego pokoju” – podkreślił. Zełenski, który uczestniczył w czwartek w specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, ocenił, że był to „owocny dzień” dla Ukrainy i Europy. "Przedstawiłem swoją wizję, zgodnie z którą możliwy jest szybki postęp na drodze do pokoju. Wspólnie z naszymi partnerami rozumiemy, jakie kroki mogą powstrzymać wojnę, zagwarantować bezpieczeństwo i zapewnić godny i trwały pokój. Przygotowujemy odpowiednie i praktyczne propozycje" - przekazał.

> W innym wpisie na X Zełenski pisał, że "każdy musi się upewnić, że Rosja, jedyne źródło tej wojny, zaakceptuje potrzebę jej zakończenia". "Można to udowodnić dwoma sposobami milczenia: brakiem ataków na infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną - zawieszeniem broni dotyczącym rakiet, bomb, dronów dalekiego zasięgu, brakiem operacji militarnych na Morzu Czarnym" - napisał ukraiński przywódca na platformie X.

Rozwiń

> Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji Keith Kellogg powiedział w czwartek na konferencji zorganizowanej w Waszyngtonie przez Council on Foreign Relations (CFR), że podejście prezydenta Donalda Trumpa do wojny w Ukrainie opiera się na "uświadomieniu sobie, że Stany Zjednoczone muszą zresetować stosunki z Rosją". - W poprzedniej administracji przyjęto błędne podejście, w którym Stany Zjednoczone nie zaangażowały się w Rosję i nie wykorzystały silnej dyplomacji w połączeniu z wiarygodnym odstraszaniem, aby zakończyć wojnę - mówił.

Kellog pytany o wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy, odpowiedział, że "Ukraińcy sami to na siebie ściągnęli". - Kiedy byłem w Ukrainie (...), jasno powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, jaki będzie rezultat, jeśli nie będziemy mieli podpisanego porozumienia (o minerałach) - dodał. Dyplomata powiedział, że to pauza, a nie odebranie wsparcia na stałe. Pytany o to, co Ukraina musi zrobić, by przywrócić pomoc USA, odparł, że musi przekazać listę swoich warunków dotyczących zakończenia konfliktu.

Autorka/Autor:akr/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP