"Optymizm" co do możliwości zniszczenia Mostu Krymskiego. Ukraina rozważa kolejny atak

1108 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek odwiedzi Arabię Saudyjską, a z negocjatorami USA we wtorek spotkają się: szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak, szef MSZ Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow i zastępca szefa kancelarii prezydenta Pawło Palisa. Dowódca Marynarki Wojennej Ukrainy Ołeksij Nejiżpapa przekazał, że strona ukraińska rozważa możliwość dokonania kolejnego ataku na Most Krymski. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.