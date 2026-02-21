Logo strona główna
Świat

Ewakuacja "praktycznie niemożliwa". Pojechał tam reporter "Superwizjera"

Kompania Kurta
Przedlacki: Konstantynówka to strategiczny cel Rosji
Źródło: TVN24
Konstantynówka to wielkie miasto, wyglądające jakby uderzyła je fala podmuchu bomby atomowej - mówił we "Wstajesz i weekend" Michał Przedlacki z "Superwizjera". To właśnie tam, w "epicentrum wojny dronowej" i "strategicznym celu Rosji", rozgrywa się akcja jego reportażu "Kompania Kurta". Materiał dostępny jest już teraz w TVN24+, a dziś o godzinie 20 będzie można go obejrzeć w TVN24.

W grudniu Michał Przedlacki z "Superwizjera" - który zdobył tytuł Dziennikarza Roku 2025 w plebiscycie Grand Press, a niedawno uhonorowany został przez Towarzystwo Dziennikarskie tytułem "Dziennikarza Obywatela" za serię reportaży z ogarniętej wojną Ukrainy - pojechał do Konstantynówki.

W tym mieście w Donbasie od wielu tygodni trwa prawdziwa bitwa dronów. Przewodnikiem Przedlackiego został Kurt, charyzmatyczny dowódca oddziału, w przeszłości lider jednej z kibicowskich bojówek. Czy zdołają dostarczyć dużego bojowego drona na najbardziej wysunięte pozycje? Jak przedrzeć się przez zrujnowane miasto i pozostać niezauważonym? Reportaż dostępny jest już teraz w TVN24+, a dziś o godzinie 20 będzie można go obejrzeć na antenie TVN24.

OGLĄDAJ: Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"
pc

Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przedlacki: Konstantynówka to epicentrum wojny dronowej

Dlaczego Przedlacki wybrał Konstantynówkę jako miejsce swojego reportażu? - Dlatego, że jest to strategiczny cel Rosji. Bez podbicia Konstantynówki Rosja nie będzie w stanie zająć całego Donbasu - wyjaśniał.

"Kompania Kurta"
"Kompania Kurta"
Źródło: TVN24

- Bo to epicentrum wojny dronowej, gdzie dronów w powietrzu jest tyle, że w zasadzie chyba można mówić o jakimś pełnym nasyceniu - wymieniał dalej.

O Konstantynówce powiedział, że to "wielkie miasto, wyglądające jakby uderzyła je fala podmuchu bomby atomowej".  

"Legenda w Ukrainie"

Przedlacki wspomniał też o bohaterze swojego reportażu. - Kurt to dowódca oddziału szturmowego, legenda w Ukrainie, nazywanego właśnie od jego pseudonimu - powiedział. - To jest oddział, który stoi na tych najtrudniejszych kierunkach ukraińskiego frontu, Konstantynówka niestety się do nich zalicza, i który walczy od 12 lat - dodał.

Pojechał w "sam środek piekła". "Tak wygląda zwykła misja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pojechał w "sam środek piekła". "Tak wygląda zwykła misja"

Polska

- W jego oddziale są wyłącznie ludzie dobierani przez niego własnoręcznie, wyłącznie ochotnicy, sprawni, mocni, doświadczeni, bo takich właśnie ludzi Kurt do siebie przyciąga - mówił reporter "Superwizjera".

Jak wygląda wojna dronów w Konstantynówce?

Przedlacki opisywał też, jak wygląda wojna dronów w Konstantynówce. - Drony widać, widzisz je w pewnej odległości, one bardzo szybko potrafią znaleźć się przy tobie - mówił. - Oprócz tego, że są niezwykle zwinne, są kierowane przez pilota, mają inteligencję pilota tego drona, to są też bardzo szybkie - dodał.

- Jeśli dron leci z prędkością powyżej 100 kilometrów na godzinę, to naprawdę ten dystans kilkudziesięciu metrów czy kilkuset potrafi pokonać niezwykle szybko - powiedział. - W takich sytuacjach zespół Kurta otwiera do nich ogień, nie pozwala, żeby sytuacja, kiedy atakuje dron, była sytuacją już taką krańcową, że już nie można nic zrobić - wyjaśnił.

"Ewakuacja z takiego miejsca jest już praktycznie niemożliwa"

Jak powiedział reporter "Superwizjera", w Konstantynówce "nie ma budynku, który się uchował bez trafienia, bez zniszczeń". - Cywilów pozostała garstka, ale trudno policzyć, trudno o jakąkolwiek taką realną perspektywę, bo to są dosłownie pojedyncze osoby tu i tam, które w oszołomieniu, w zrezygnowaniu, być może przeżywają niestety ostatnie dni swojego życia, ale nie chcą się wycofać, wydostać i nie chcą się ewakuować - mówił.

"Kompania Kurta"
"Kompania Kurta"
Źródło: TVN24

- Chociaż muszę przyznać, że ewakuacja z takiego miejsca jest też już praktycznie niemożliwa, bo każdy ruch w takim miejscu jak Konstantynówka jest widziany przez wroga - powiedział Przedlacki.

Autor reportażu "Kompania Kurta" zapowiedział, że po premierze o godzinie 20 w TVN24 odbędzie się łączenie z bohaterem materiału, Kurtem. - Będziemy się z nim łączyć, porozmawiamy z nim o tym, jak ta codzienność na froncie wygląda - mówił.

Przedlacki uruchomił też zbiórkę na kupno robota naziemnego dla zadań Kompanii Kurta.

OGLĄDAJ: Był w gangu "Mutantów", broni Ukrainy. "Pierwszy raz w życiu robię coś, z czego mogę być dumny"
superwizjer przedlacki2

Był w gangu "Mutantów", broni Ukrainy. "Pierwszy raz w życiu robię coś, z czego mogę być dumny"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ukraina, Wojna w Ukrainie, Rosja, Donbas, Drony, Atak Rosji na Ukrainę
