"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium

Kluczowe fakty: Wołodymyr Zełenski przedstawił nową wersję planu pokojowego . Zawiera - jak mówił - "kompromisowe" rozwiązanie w sprawie Donbasu.

Doradca Władimir Putin odrzucił możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie podziału tego terytorium, którą sugerował prezydent Ukrainy.

Walki w Donbasie na wschodzie Ukrainy wybuchły jeszcze w 2014 roku, kiedy wszczęli je tamtejsi separatyści.

- Donbas jest rosyjski. Cały - powiedział doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, pytany przez prokremlowskiego dziennikarza Aleksandra Junaszewa o propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by przeprowadzić referendum w sprawie przyszłości Donbasu.

Jurij Uszakow mówił też, że Rosja "odzyska Donbas". - Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi. To terytorium znajdzie się pod pełną kontrolą Rosji - ocenił, cytowany przez agencję Reutera.

Według niego zawieszenie broni będzie możliwe jedynie po wycofaniu przez Ukraińców sił z całego Donbasu. Oznajmił również, że Rosji "może nie spodobać się" nowa wersja planu pokojowego.

Ukraina proponuje strefę zdemilitaryzowaną w Donbasie

Zełenski powiedział w czwartek, że kompromisowy wariant kontroli nad Donbasem miałby polegać na tym, że ukraińskie wojska miałyby wycofać się z części tego regionu, którą wciąż kontrolują, a rosyjskie - nie zajmować tego terytorium. Nie jest jednak jasne, jak w praktyce miałaby wyglądać kwestia nadzorowania tych postanowień. Zełenski zaznaczył, że wszelkie ustępstwa terytorialne musiałyby zostać poddane pod referendum.

W piątek portal Politico napisał, że nowa wersja planu pokojowego, który Ukraina przekazała USA, przewiduje wycofanie wojsk rosyjskich i ukraińskich z Donbasu oraz utworzenie w regionie "wolnej strefy ekonomicznej".

Samozwańcze republiki w Doniecku i Ługańsku, a także obwody zaporoski i chersoński "weszły w skład Rosji" w wyniku pseudoreferendów przeprowadzonych jesienią 2022 roku, po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

