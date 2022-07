Rosyjskie straty w Ukrainie według BBC. Udało się ustalić ponad 4500 nazwisk, prawie co szósty to oficer

Rosyjskiej sekcji BBC jak dotąd udało się ustalić nazwiska ponad 4500 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie w Ukrainie. Co piąty służył w siłach powietrznych. 17 procent strat (w ludziach) to oficerowie. Zdaniem ekspertów utrata takich wojskowych może wpłynąć na skuteczność rosyjskich jednostek walczących w sąsiednim kraju - ocenia brytyjski nadawca.

Rosyjska sekcja BBC przypomniała, że systematycznie - wraz z portalem śledczym Mediazona, a także zespołem wolontariuszy - opracowuje listę ofiar wśród rosyjskich żołnierzy w Ukrainie . Według stanu na 8 lipca potwierdzona liczba to 4515 wojskowych.

Redakcja podkreśliła, że nie o wszystkich zabitych informuje się w Rosji publicznie: "Na cmentarzach w różnych miastach Rosji co tydzień odkrywamy nowe dowody pogrzebów żołnierzy, niezgłaszanych przez lokalne władze. Na podstawie tych obserwacji możemy założyć, że lista potwierdzonych przez nas strat może zawierać przynajmniej 40-60 procent mniej nazwisk zmarłych niż faktycznie jest pochowanych w Rosji" - przekazali dziennikarze.

Ponad 700 oficerów na liście strat

Spośród 4515 żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie i znaleźli się na liście BBC, 205 to oficerowie wyżsi rangą - generałowie, pułkownicy, podpułkownicy, majorzy. Łącznie zginęło 773 oficerów, co stanowi 17 procent potwierdzonych strat. Od początku inwazji zbrojnej udział rosyjskich oficerów w ogólnej liczbie zabitych zasadniczo się nie zmienił. W marcu i kwietniu odsetek ten wynosił 20 procent, od czerwca to 17 procent.