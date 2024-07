868 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Stany Zjednoczone do udzielenia pomocy w zorganizowaniu drugiego w tym roku szczytu pokojowego - poinformowała Interfax Ukraina. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Mając Rosję za sąsiada nie można uniknąć kosztów, ale największe ryzyko poniesiemy, jeśli Rosja wygra na Ukrainie . Nie możemy na to pozwolić - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas inaugurującej szczyt NATO ceremonii upamiętniającej 75-lecie Paktu.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Stany Zjednoczone do udzielenia pomocy w zorganizowaniu drugiego w tym roku szczytu pokojowego, a tym samym do zdecydowanej reakcji na rozszerzenie strategicznego partnerstwa miedzy Koreą Północną a Rosją, obejmującego m.in. zobowiązania do wzajemnej pomocy wojskowej - poinformowała Interfax Ukraina.