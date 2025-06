Broń potrzebna od zaraz. Ukrainie grozi kryzysowy punkt wyczerpania

Lwów, Smiła i Kijów. Skutki rosyjskich ataków w nocy 29 czerwca Źródło: Reuters

Jak donosi "Financial Times", ukraińscy urzędnicy apelują za zamkniętymi drzwiami do swoich zachodnich rozmówców o znalezienie rozwiązania, które umożliwi porozumienie w sprawie zawieszenia broni w wojnie Rosji, która brutalnie atakuje Ukrainę. Komentator zauważył, że rok bądź dwa lata temu byłoby to postrzegane jako postawa defetystyczna.

Politycy w stolicach europejskich są jednak przekonani, że Rosja nie będzie chciała rozejmu - pisze główny komentator spraw zagranicznych w brytyjskim dzienniku. Dziennikarz, powołując się na własne źródła we władzach jednego z państw, przekazał, że celem Rosjan jest teraz zajęcie Odessy i odcięcie Ukrainy od dostępu do tego głównego portu nad Morzem Czarnym.

Ukraina. 10. Brygada Górska Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy, x.com/@DefenceU

Broń potrzebna od zaraz

O ile podczas ostatniego szczytu NATO w Hadze Zachód - w oficjalnych deklaracjach - stał murem za Ukrainą, o tyle w rzeczywistości nie uzyskała ona zapewnień o nowych dostawach zachodniej broni. Prezydent USA Donald Trump wciąż zastanawia się, czy przekazać Ukrainie wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot - podkreśla "Financial Times". Zdaniem Rachmana, który rozmawiał na ten temat z zachodnimi urzędnikami, jeśli Rosja zdoła utrzymać obecny poziom intensywności walk przez kolejny rok, to ukraińska obrona, bez nowych dostaw uzbrojenia, może osiągnąć kryzysowy punkt wyczerpania w ciągu sześciu miesięcy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jest z natury uśmiechnięty, ale pod koniec roku mina może mu zrzednąć - podsumował w pesymistycznym tonie komentator brytyjskiego dziennika.

