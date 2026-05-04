Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia

Ukraińskie służby pracują na miejscu rosyjskich ataków, Dniepr

Według prezydenta Ukrainy dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych, zapowiedzianych w poniedziałek przez stronę rosyjską. Ponieważ jednak "życie ludzkie jest nieporównywalnie cenniejsze niż 'świętowanie' jakiejkolwiek rocznicy", to Ukraina wstrzyma ogień mimo to.

"W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy na froncie od godziny 00.00 w nocy z 5 na 6 maja" - napisał Wołodymyr Zełenski. Nie podał, kiedy wstrzymanie ognia się skończy, ale zapowiedział, że Ukraina "będzie działać symetrycznie od wyznaczonego momentu".

Putin ogłosił zawieszenie broni wtedy, gdy wypada Dzień Zwycięstwa

Termin rozejmu podany przez prezydenta Ukrainy jest wcześniejszy niż ten, który ogłosiła wcześniej Rosja.

Jak przekazał około dwóch godzin wcześniej Reuters, powołując się na rosyjską propagandową agencję RIA Nowosti, przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja.

Ta decyzja Kremla jest związana z hucznymi obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-1945.

