Władze: Rosjanie ostrzelali Ukrainsk w obwodzie donieckim

Działalność międzynarodowego lotniska we Lwowie, zawieszona po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, może zostać wznowiona do celów humanitarnych we współpracy z Unią Europejską - oznajmił w środę szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki, cytowany przez agencję Ukrinform.

Gubernator przekazał te doniesienia po wtorkowym spotkaniu ukraińskiego wicepremiera Ołeksandra Kubrakowa z unijną komisarz ds. transportu Adiną Valean.

Efektem tych rozmów było przystąpienie władz w Kijowie do instrumentu finansowego UE Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF). Dzięki tej inicjatywie ukraińscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie przez UE projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinach transportu, energii i cyfryzacji oraz służących poprawie jakości połączeń infrastrukturalnych Ukrainy z jej sąsiadami z UE - wyjaśniono na portalu Ukrainska Prawda.