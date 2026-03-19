Hegseth: flota Iranu nie stanowi już zagrożenia

Hegseth: flota Iranu już nie istnieje Źródło: TVN24

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w czwartek na konferencji prasowej, że cele Stanów Zjednoczonych w wojnie z Iranem nie uległy zmianie od czasu rozpoczęcia ataków 28 lutego. - Nasze cele, wyznaczone bezpośrednio przez naszego prezydenta, który stawia Amerykę na pierwszym miejscu, pozostają dokładnie takie same, jak w pierwszym dniu - mówił.

Hegseth powiedział, że celem pozostaje zniszczenie irańskich wyrzutni rakietowych, bazy przemysłu obronnego i marynarki wojennej, a także niedopuszczenie do tego, by Iran kiedykolwiek wszedł w posiadanie broni jądrowej.

Hegseth: uderzyliśmy w ponad siedem tysięcy celów

- Dzisiaj uderzyliśmy w ponad siedem tysięcy celów w całym Iranie, w ich infrastrukturę wojskową - mówił dalej szef Pentagonu. - Zatopiliśmy lub zniszczyliśmy ponad 120 ich okrętów. Wiele więcej uszkodziliśmy - przekazał. Dodał, że w przypadku innych okrętów Pentagon wciąż czeka na raporty z działań wojskowych.

Hegseth powiedział też, że irańska "flota nawodna nie stanowi już zagrożenia". - Ich okręty podwodne, kiedyś mieli ich 11, zniknęły, a ich porty wojenne są sparaliżowane - dodał.

Czwartek jest 20. dniem wojny, rozpoczętej 28 lutego nalotami Izraela i USA na Iran. Państwo irańskie odpowiedziało atakami na Izrael i państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne, zwłaszcza lotniska i infrastrukturę petrochemiczną.

Opracował Kuba Koprzywa /akw