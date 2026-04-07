Świat

Wpis Trumpa. Apel papieża

Donald Trump
Trump: wtorek to ostateczny termin dla Iranu
Papież Leon XIV zareagował na groźby Trumpa wobec Irańczyków. Oświadczył, że wpis prezydenta USA jest "niedopuszczalny", a ataki na infrastrukturę cywilną wbrew prawu międzynarodowemu.

Leon XIV powiedział dziennikarzom przed powrotem z podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo do Watykanu: - Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, padła groźba wobec całego narodu Iranu. To jest naprawdę niedopuszczalne. - Trzeba odrzucić wojnę, zwłaszcza tę określoną przez wiele osób jako niesprawiedliwa - mówił papież. - Eskalacja trwa i nie rozwiązuje niczego, powoduje światowy kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny i wielką niestabilność - zaznaczył.

Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie - śledź relację na żywo w tvn24.pl

Przekonywał, że "należy powrócić do stołu, by znaleźć rozwiązania". - I pamiętajmy szczególnie o niewinnych, o dzieciach, o ludziach starszych i chorych - mówił Leon XIV o ofiarach na Bliskim Wschodzie.

Apel papieża

- Ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są znakiem nienawiści, podziału, zniszczenia, do których człowiek jest zdolny, a my wszyscy chcemy działać na rzecz pokoju - podkreślił papież. Zaapelował: - Wróćmy do dialogu, do negocjacji, starajmy się rozwiązać problemy, nie dochodząc do tego punktu.

- Chciałbym zachęcić wszystkich, by się modlili, a także by starali się przekazać politykom, władzom, że nie chcemy wojny, chcemy pokoju. Jesteśmy narodem, który kocha pokój i bardzo potrzeba pokoju na świecie - mówił.

W sobotę w Watykanie z inicjatywy Leona XIV odbędzie się modlitewne czuwanie w intencji pokoju na świecie.

Media: bezpośrednie kontakty zerwane
Media: bezpośrednie kontakty zerwane

Trump zagroził Iranowi

Prezydent USA Donald Trump oznajmił we wtorek, odnosząc się do ultimatum postawionego władzom Iranu, że "dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci". "Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - dodał na Truth Social.

"W nocy zginie cała cywilizacja"

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie groził atakiem na irańską infrastrukturę, w tym elektrownie, mosty i instalacje odsalania wody, jeśli reżim w Teheranie nie zawrze akceptowalnego dla USA porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i nie otworzy cieśniny Ormuz. Ultimatum upływa o godzinie 2 w środę czasu polskiego.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Papież Leon XIVDonald TrumpUSAIran
Justyna Sochacka
