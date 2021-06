Tirem sforsował blokadę, pod kołami zginął działacz związkowy

W piątek podczas pikiety pracowników w rejonie miasta Novara w Piemoncie we Włoszech zginął działacz związkowy. Mężczyzna został potrącony przez kierującego tirem, który próbował sforsować blokadę utworzoną przez manifestantów.

Ofiarą jest 37-letni działacz autonomicznych związków zawodowych, imigrant z Maroka Adil Belakhdim, a do tragedii doszło w miejscowości Biandrate przed bramą magazynu, gdzie rozpoczynała się manifestacja grupy pracowników. Kierowca podczas wykonywania manewru potrącił związkowca. Tir ciągnął go za sobą przez 20 metrów, uderzył też dwóch innych uczestników pikiety, którzy trafili do szpitala. Ich stan nie jest poważny.