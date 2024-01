Znalazł noworodka w śmietniku na mrozie. Teraz chce go zatrzymać

Porzucony noworodek został znaleziony w sobotę w jednym ze śmietników w Villanova Canavese nieopodal Turynu. Dziecko było owinięte w plastikową reklamówkę, wciąż miało nieodciętą pępowinę. Jego płacz przyciągnął uwagę 49-letniego Paola Laforeta. Mężczyzna zabrał chłopca do domu i zawiadomił służby. Teraz, jak przyznaje, "chce zatrzymać" dziecko.

Sobotniego wieczoru w jednym ze śmietników w miejscowości Villanova Canavese we Włoszech Paolo Laforete znalazł porzuconego noworodka. Chłopiec był owinięty w reklamówkę, w środku było też łożysko. Dziecko miało nieodciętą pępowinę i było wychłodzone - relacjonuje portal "Torino Today".

49-latek zabrał noworodka do swojego mieszkania, owinął go kocami, następnie niezwłocznie wezwał służby ratunkowe. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w pobliskim Ciriè. Lekarze stwierdzili u niego hipotermię - relacjonuje "Torino Today". "Ze względów bezpieczeństwa" chłopiec został umieszczony w inkubatorze, obecnie "jego stan zdrowia jest dobry, waży ponad trzy kilogramy i na razie nie widać żadnych szczególnych problemów" - powiedział w rozmowie z agencją prasową ANSA dr Adalberto Brach, ordynator oddziału pediatrycznego szpitala w Ciriè.