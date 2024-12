Znalazł list do św. Mikołaja. Przejechał 300 km, by spełnić marzenie

Mieszkaniec Ligurii znalazł niesiony wiatrem, przyczepiony do balonów list do świętego Mikołaja. Była w nim prośba dwuletniej dziewczynki z prowincji Como o rowerek. Mężczyzna postanowił ją spełnić. Wraz z kilkoma znajomymi pokonał blisko 300 kilometrów, odszukał dziecko i przekazał mu prezent.

Alice zwróciła się do świętego Mikołaja z prośbą o rowerek. List z marzeniem dziewczynki został przyczepiony do dwóch balonów. Dzięki temu pokonał blisko 300 kilometrów i trafił w ręce Gianniego Rasetto. Mężczyzna znalazł go przy należącym do niego kurniku.