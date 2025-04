Włochy. Turyści w Rzymie Źródło: Reuters Archive

Włoski rząd przyjął przepisy ograniczające możliwość uzyskiwania obywatelstwa tego kraju. Minister spraw zagranicznych Antonio Tajani tłumaczy, że powodem jest nadużywanie prawa przez osoby mieszkające za granicą i niemające w rzeczywistości żadnego związku z Włochami.

Kluczowe fakty Włoskie władze zaostrzyły przepisy dotyczące uzyskiwania obywatelstwa na podstawie prawa krwi.

Powodem jest nadużywanie przez osoby mieszkające poza Włochami przywileju wynikającego z posiadania włoskich przodków do uzyskania włoskiego paszportu.

Szacuje się, że liczba nowych obywateli Włoch, ale mieszkających za granicą, zwiększyła się o 40 procent w ostatniej dekadzie.

Według włoskiego MSZ dotychczasowe prawo sprawiłoby, że od 60 do nawet 80 milionów ludzi na świecie kwalifikowałoby się do uzyskania włoskiego obywatelstwa.

Dekret w sprawie zmian ukazał się 28 marca w dzienniku ustaw i zaczął obowiązywać od chwili ogłoszenia. Ograniczenie dotyczy nabywania obywatelstwa poprzez prawo krwi (ius sanguinis). Dotychczas kwalifikował się do tego każdy, kto miał choć jednego włoskiego krewnego (na przykład pradziadka czy prapradziadka) żyjącego w czasach po 17 marca 1861 roku, czyli dacie powstania Królestwa Włoch.

Jak zostać Włochem - warunki

Zaostrzenie reguł sprawia, że aby uzyskać włoskie obywatelstwo na podstawie prawa krwi, wnioskodawca będzie musiał udowodnić, że ma co najmniej jednego rodzica lub dziadka/babcię urodzonych we Włoszech. Będzie musiał również wykazać się znajomością języka włoskiego, zdając odpowiedni egzamin. Do tej pory taki wymóg obowiązywał tylko w przypadku naturalizacji poprzez pobyt lub zawarcie małżeństwa. Choć zamieszkanie na terenie Włoch nie jest na razie konieczne, to wnioskodawca musi wykazać, że w przeszłości mieszkał w tym kraju co najmniej trzy lata.

Szef MSZ o powodach zmian

- Celem zmian jest powstrzymanie od uzyskiwania włoskiego paszportu osób, które nabywają obywatelstwo tego kraju m.in. tylko po to, by cieszyć się ułatwieniami w podróżowaniu - wyjaśnił minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Oprócz tego, że Włochy są częścią UE i strefy Schengen, posiadacze włoskich paszportów mogą się cieszyć bezwizowym wjazdem do aż 192 krajów, co plasuje je na trzecim miejscu rankingu najsilniejszych paszportów świata.

- Bycie obywatelem Włoch to poważna sprawa. Nie chodzi o to, by włożyć paszport do kieszeni i pojechać na zakupy do Miami - mówił szef dyplomacji w piątek. - Niestety przez lata dochodziło do nadużyć i składania wniosków o obywatelstwo, które wychodziły poza prawdziwy interes naszego kraju - dodał.

Według szefa MSZ w latach 2014-2024 liczba włoskich obywateli mieszkających za granicą zwiększyła się aż o 40 proc., z 4,6 mln do 6,4 mln. W większości osoby te zamieszkują Argentynę i Brazylię. To właśnie do Ameryki Południowej wyjechały bowiem miliony Włochów w XIX i XX wieku, m.in. uciekając przed biedą. W obu tych krajach tylko w zeszłym roku pozytywnie rozpatrzono odpowiednio 30 i 20 tys. wniosków o przyznanie włoskiego obywatelstwa.

Nawet 80 milionów ludzi na świecie kwalifikowałoby się do włoskiego obywatelstwa

Tajani podkreśla, że osoby te często nie mają żadnego związku z Włochami, nie płacą podatków ani nie głosują. Jego zdaniem reforma była konieczna, bo "obywatelstwo nie może być automatyczne dla tych, którzy mają przodków, którzy wyemigrowali wieki temu, którzy nie mają żadnych kulturowych ani językowych związków z krajem". Szef dyplomacji dodaje, że dotychczasowe prawo sprzyjało też firmom, które zbijały fortuny, pomagając ludziom w odkrywaniu swoich zapomnianych włoskich korzeni i szukaniu dokumentów to potwierdzających. Powodowało to też sytuację, w której ogromne liczby wniosków przytłaczały wiele sądów i instytucji w małych miasteczkach, przez co nie nadążały z przetwarzaniem wniosków o wydawanie stosownych dokumentów, jak akty urodzeń, zgonów czy małżeństw przodków.

W konsulatach na świecie obecnie rozpatrywanych jest około 60 tysięcy wniosków o przyznanie włoskiego obywatelstwa, ale ich zmiany prawa nie dotkną. Będą dotyczyć tych osób, które dopiero planowały aplikować o obywatelstwo. Populacja Włoch liczy około 59 milionów ludzi. Według włoskiego MSZ dotychczasowe prawo sprawiłoby, że od 60 do nawet 80 milionów ludzi na świecie kwalifikowałoby się do uzyskania włoskiego obywatelstwa.