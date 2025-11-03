Runęła część średniowiecznej wieży w Rzymie

W rejonie alei przy Koloseum w centrum Rzymu w poniedziałek częściowo runął zabytek - zbudowana w 1238 roku wieża Torre dei Conti, znajdująca się w pobliżu alei Fori Imperiali i uważana za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza. Prowadzone w niej były prace remontowe i konserwacyjne.
Wieża częściowo zawaliła się koło godziny 11.30, donosi "La Stampa". Gdy po pierwszym zawaleniu się części konstrukcji rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem strażaków, godzinę później runął kolejny jej fragment. Nad zabytkiem uniosła się ogromna chmura pyłu. Przystąpiono do operacji niesienia pomocy jednej osobie uwięzionej pod gruzami.
Według relacji lokalnych mediów, rannych zostało łącznie czterech robotników, z czego jeden ciężko. Jak donosi agencja ANSA, 64-letni mężczyzna znajduje się w stanie krytycznym - został uderzony spadającymi gruzami i doznał urazów głowy.
Pracujący na miejscu strażacy nie odnieśli obrażeń. Na miejsce przybył minister kultury Alessandro Giuli. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej.
Autorka/Autor: zeb//mm
Źródło: PAP, ANSA
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI