Runęła część średniowiecznej wieży w Rzymie

W rejonie alei przy Koloseum w centrum Rzymu w poniedziałek częściowo runął zabytek - zbudowana w 1238 roku wieża Torre dei Conti, znajdująca się w pobliżu alei Fori Imperiali i uważana za jedną z najbardziej imponujących i dobrze zachowanych budowli z czasów średniowiecza. Prowadzone w niej były prace remontowe i konserwacyjne.

Włochy. Runęła zabytkowa wieża Torre dei Conti Źródło: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Wieża częściowo zawaliła się koło godziny 11.30, donosi "La Stampa". Gdy po pierwszym zawaleniu się części konstrukcji rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem strażaków, godzinę później runął kolejny jej fragment. Nad zabytkiem uniosła się ogromna chmura pyłu. Przystąpiono do operacji niesienia pomocy jednej osobie uwięzionej pod gruzami.

Runęła średniowieczna wieża w centrum Rzymu Źródło: PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI/ ANSA

Według relacji lokalnych mediów, rannych zostało łącznie czterech robotników, z czego jeden ciężko. Jak donosi agencja ANSA, 64-letni mężczyzna znajduje się w stanie krytycznym - został uderzony spadającymi gruzami i doznał urazów głowy.

Pracujący na miejscu strażacy nie odnieśli obrażeń. Na miejsce przybył minister kultury Alessandro Giuli. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej.

