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Świat

Wyspa popularna wśród celebrytów i bogaczy. Oto co odkryła policja

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shutterstock_2503257539
Włoska policja. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
U wybrzeży włoskiej wyspy Ponza policja znalazła haszysz wart pół miliona dolarów. Znajdował się w jaskini, do której można się dostać tylko drogą morską. Według władz miał być przeznaczony na handel w czasie rozpoczynającego się sezonu turystycznego.

Policja z Ponzy przekazała w środę, że w jednej z jaskini na tej malowniczej wyspie policyjni nurkowie odkryli 40 kilogramów haszyszu - pisze CNN. Według funkcjonariuszy rynkowa wartość narkotyku może wynosić ponad pół miliona dolarów. Policja przekazała, że odkrycia dokonano w trakcie obserwacji wejścia do jaskini, do której można się dostać wyłącznie drogą morską, w zatoce Chiaia di Luna.

Odkrycie na włoskiej wyspie Ponza

Mająca niecałe osiem kilometrów kwadratowych powierzchni Ponza jest popularnym kierunkiem wakacyjnym dla celebrytów i bogaczy. Słynie między innymi ze spektakularnych klifów. Tamtejsza policja twierdzi, że narkotyki miały być przeznaczone na letni sezon turystyczny, który oficjalnie rozpocznie się w najbliższy weekend.

Guardia di Finanza przekazała w oświadczeniu, że "działania śledcze, prowadzone przy udziale służb wywiadowczych, obserwacji terytorialnej oraz monitorowania podejrzanych aktywności, doprowadziły do wykrycia znacznej ilości narkotyków, które miały zasilić nielegalny rynek w sezonie letnim". Dodano, że prawdopodobnie narkotyki zostały przetransportowane pontonem z miejscowości Anzio we Włoszech kontynentalnych.

Władze Ponzy spodziewają się, że w weekend na wyspę przybędzie aż 15 tysięcy turystów, podczas gdy liczba mieszkańców wynosi jedynie trzy tysiące. "To oczywiste, że z takimi liczbami handel narkotykami może być problemem, ale przechwycenie (haszyszu - red.) pokazuje, że władze zwracają na to uwagę. To pocieszające" - przekazał burmistrz Ponzy Francesco Ambrosino w rozmowie z "La Repubblica".

Dodał, że za sprawą małej liczby funkcjonariuszy - zaledwie pięciu na całą wyspę - Ponza jest atrakcyjnym miejscem dla imprezowiczów.

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Źródło: CNN, tvn24.pl
Tagi:
WłochyNarkotykiTurystyka
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
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