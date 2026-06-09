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Świat

Turystka pokazała paragon grozy

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lody wafelek miasto
Skwar w Rzymie w środę 27 maja
Źródło wideo: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Turystka z USA ostrzegła przed paragonami grozy w Rzymie. W mediach społecznościowych napisała, że za dwie porcje lodów zapłaciła 44 euro, czyli w przeliczeniu blisko 185 złotych. Jej post wywołał lawinę komentarzy, wśród nich opinie, że to "wstyd" i "czyste złodziejstwo".

Swoje nieprzyjemne doświadczenie kobieta o imieniu Nicole opisała na jednej z grup podróżniczych na Facebooku. Z wpisu wynika, że podczas wizyty w Rzymie na początku czerwca wstąpiła do lodziarni Don Nino przy Via di Tor Millina w centrum miasta.

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Paragony grozy za lody

Turystka relacjonowała, że poprosiła o dwie małe porcje lodów. "(Osoba obsługująca - red.) podała nam najmniejsze kubeczki i powiedziała, że nałożyła trzy gałki. Potem zaczęła ozdabiać lody dodatkami, o które nie prosiliśmy - na przykład cannoli i makaroniki, sugerując, że są za darmo" - dodała Nicole.

Kobieta ostatecznie zapłaciła za zamówienie 44 euro, czyli w przeliczeniu około 185 złotych. Jak twierdzi, wydawało się jej, że usłyszała "14 euro", więc dopiero później, gdy spojrzała na paragon, zorientowała się, ile ją to kosztowało. "To zdecydowanie oszustwo z serii 'pułapka na turystów'" - oceniła. "Szczerze, to nie było nawet dobre - to najgorsze lody, jakie jadłam przez te 10 dni, nie byłam w stanie ich nawet zjeść do końca" - dodała.

Na dowód swojej relacji kobieta opublikowała zdjęcie paragonu. Wynika z niego, że na końcową kwotę złożyły się dwie porcje lodów po 12 euro, dwie porcje bitej śmietany po dwa euro, po trzy euro za "lody z makaronikami" oraz dwa pistacjowe cannolino po pięć euro.

"Czyste złodziejstwo"

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy. "Jako Włoszka mieszkająca we Włoszech czuję wstyd. To czyste złodziejstwo!" - napisała jedna z kobiet. "Bardzo mnie to smuci, bo mieszkam w Rzymie i naprawdę nie znoszę, kiedy wykorzystuje się turystów. To szkodzi całej branży" - dodała inna użytkowniczka.

Niektórzy zwrócili uwagę, że lokal, w którym miało dojść do oszustwa, ma bardzo niskie oceny w Google. Nie brakowało też jednak komentarzy wskazujących, że taka liczba dodatków do lodów nie mogła być bezpłatna, w lokalu na pewno były podane ceny oraz że zawsze trzeba sprawdzać kwotę, zanim się zapłaci.

Lodziarnia Don Nino posiada kilka lokali w Rzymie, z których główny znajduje się przy Schodach Hiszpańskich. Dziennikarz "Guardiana" odwiedził ten sam lokal, w którym była amerykańska turystka, przy Piazza Navona i podkreślił, że ceny w tym miejscu były zamieszczone w widocznym miejscu - mała porcja kosztuje sześć euro, a duża, licząca trzy gałki - 12 euro. Gazeta dodała, że w Rzymie lody kosztują zazwyczaj od dwóch do pięciu euro, w zależności od rozmiaru porcji i lokalizacji.

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Źródło: "The Guardian", tvn24.pl
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Tagi:
WłochyRzymTurystyka
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
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