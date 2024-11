Włoski sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę migrantów umieszczonych w ośrodku przejściowym w Albanii. Sędziowie zawiesili decyzję władz zatwierdzającą pobyt migrantów w tym kraju.

Sąd w Rzymie, który rozpatrywał w poniedziałek sprawę siedmiu migrantów z Egiptu i Bangladeszu umieszczonych w ośrodku przejściowym w Albanii, odesłał ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To druga próba sił między rządem Włoch, który na mocy porozumienia z władzami Albanii utworzył i sfinansował tam dwa ośrodki pobytu dla migrantów, a włoskim wymiarem sprawiedliwości, kwestionującym to rozwiązanie.