Zwłoki doktoranta nosiły ślady tortur. Rusza zaoczny proces funkcjonariuszy tajnych służb

W Rzymie w czwartek rozpoczyna się proces sądzonych zaocznie czterech funkcjonariuszy tajnych egipskich służb. Mężczyźni są oskarżeni o uprowadzenie, torturowanie i zamordowanie włoskiego doktoranta Giulio Regeniego w Kairze. Jest to jedna z najtrudniejszych spraw sądowych ostatnich lat we Włoszech.

Śmierć 28-letniego Giulio Regeniego, doktoranta uniwersytetu w Cambridge, wywołała wstrząs we Włoszech. Zaginął on w stolicy Egiptu, gdzie prowadził pracę naukową na temat działalności tamtejszych związków zawodowych, 25 stycznia 2016 roku, w piątą rocznicę masowych protestów antyrządowych. 3 lutego zmasakrowane ciało młodego Włocha znaleziono w pobliżu więzienia egipskich służb specjalnych. Ślady tortur były tak ogromne, że matka rozpoznała syna na podstawie czubka jego nosa. Potem podkreślano, że z tego rodzaju zadawanych tortur znane były egipskie tajne służby. Te dowody sprawiły, że Regeniego uznano we Włoszech za ofiarę aparatu represji.